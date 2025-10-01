Marino: “De Bruyne? Impietoso il raffronto con Modric”

L'ex direttore generale del Napoli , Pier Paolo Marino, è stato fermato dai microfoni di TeleVomero per parlare del momento che sta passando il Napoli e del confronto avvenuto tra due grandissimi centrocampisti della nostra Serie A durante il match contro il Milan di Massimiliano Allegri a San Siro: Kevin De Bruyne e Luka Modric. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni sul confronto tra i due:

"De Bruyne c’è o è il ricordo di quello che era? Finora non ha determinato su una punizione o un calcio di rigore e - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net - De Bruyne ora è un problema per Conte. Se sbaglia cose semplici poi vedi che è stato impietoso il raffronto con Modric che a 40 anni ha fatto quello che De Bruyne non ha fatto finora a Napoli. Il Napoli ha cambiato un centrocampo che funzionava benissimo per De Bruyne e al momento non funziona"