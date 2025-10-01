Pianeta Milan
Nenè: “Galliani mi voleva al Milan. Allegri? Persona incredibile, mi ha aiutato”

Nenè: “Galliani mi voleva al Milan. Allegri? Persona incredibile, mi ha aiutato” - immagine 1
Anderson Miguel da Silva, conosciuto come Nené, ha speso alcune parole su Allegri e del suo mancato passaggio al Milan
Anderson Miguel da Silva, conosciuto come Nené, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex calciatore brasiliano del Cagliari ha speso alcune parole su Allegri e del suo mancato passaggio al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Nenè: "Ecco perchè è sfumato il mio passaggio al Milan"

Come è arrivato al Cagliari: "Davide Lippi portò il mio nome in Italia. Sul tavolo avevo due trattative: Cagliari e Milan. Cellino mi volle tanto anche perché era nato il mio stesso giorno e mese (28 luglio, ndr)".

Sul mancato passaggio al Milan: "Galliani fece un accordo con Cellino. Se avessi fatto bene da agosto a gennaio con i sardi, avrei firmato con i rossoneri nel mercato invernale 2010. Segnai 6 gol, di cui uno storico contro la Juventus: destro all’incrocio con Buffon battuto. Penso sia il migliore della mia carriera. Alla fine decisi di rimanere in Sardegna, stavo bene, c’era il mare e pian piano stavo guadagnando il mio spazio, pur non essendo un titolare fisso alla prima stagione".

Su Allegri: "Quando sono arrivato in Italia non parlavo la lingua. Max mi spronava a imparare l’italiano, mi parlava della cultura del vostro Paese, di quanto fosse indispensabile avere lo stesso linguaggio dello spogliatoio. Sul campo mi diceva sempre che 'l’attaccante è il primo difensore'. Voleva sacrificio da parte di tutti, perfino dagli attaccanti. Con me è stato una persona incredibile. Mi ha aiutato, migliorandomi anche dal punto di vista tecnico"

