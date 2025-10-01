Pianeta Milan
Di Livio senza dubbi: “Per me il Milan è la candidata numero uno per la Serie A”

Angelo Di Livio, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW.com, dove ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri
Angelo Di Livio, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW.com, dove ha parlato di diversi temi: dal Milan di Massimiliano Allegri alla Nazionale di Gattuso. Ecco, di seguito, le sue parole:

Su Allegri: "Gli incompetenti lo criticavano. Chi conosce il calcio e conosce la storia di questo allenatore, sapeva. E domenica anche il Napoli si è accorto di quanto sia difficile sfidare le squadre di Allegri. Non avevo dubbi. Per me il Milan è la candidata numero uno a vincere la Serie A, senza coppe. O almeno al pari di Inter e Napoli".

"Ai giovani direi di rubare con gli occhi a questo alieno. Lo direi a Fagioli: osservalo, che c'è tanto da imparare. Ha umiltà in tutto, non solo nelle giocate. Ed è veramente bello da vedere".

"Siamo tutti con Rino, senza se e senza ma. Con la sua generosità può riportare valori importanti nella nostra Nazionale. Mondiale? Ce la dobbiamo fare per forza. Si può anche andare al playoff, ma per andare poi ai Mondiali. Sono fiducioso".

