Carnevale: “Stordito da Modric e De Bruyne, rappresentano il calcio. Su Rabiot…”

Andrea Carnevale, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Modric e Rabiot del Milan: le sue parole
Andrea Carnevale, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tanti i temi discussi, ma l'ex azzurro si è voluto soffermare in modo particolare su alcuni giocatori rossoneri, facendo anche un paragone con un tesserato del Napoli. Carnevale ha voluto parlare di Modric e De Bruyne, che si sono affrontati settimana scorsa nel big match di San Siro vinto dal Milan per 1-0. Dopo il pallone d'oro, spazio anche per un altro centrocampista: Adrien Rabiot. L'ex Juventus, arrivato negli ultimi giorni di mercato, si è subito guadagnato un posto importante nella rosa di Allegri, diventando quasi un leader. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Sono stordito da Modric e da De Bruyne, che rappresentano il calcio. Uomini con una intelligenza superiore, che ti incantano anche mostrando solo l’idea che vorrebbero realizzare. La risolvono da soli, in certi momenti delicati. E poi posso aggiungerne anche un terzo, però: perché Rabiot è centrocampista acuto, fisico, tecnico. Un leader".

