Dopo il match vinto contro il Genoa Femminile in trasferta , Kay-Lee De Sanders è stata intervistata dai microfoni di Milan TV nell’esordio in Serie A Femminile. Le rossonere di coach Bakker hanno vinto grazie ai gol di Ijeh e Koivisto , arrivati entrambi verso il finale di gara, realizzando una vera e propria rimonta. Ecco, di seguito, le parole di De Sanders :

Milan Femminile, le parole di De Sanders

“È stata una partita davvero difficile. Abbiamo fatto tanto possesso, ma non è stato semplice prendere le decisioni giuste. Poi loro hanno segnato su calcio piazzato e noi abbiamo dovuto ribaltare la partita, cosa che abbiamo fatto nel primo tempo con pazienza, ci serviva tempo. Abbiamo segnato due gol in rapida successione“.