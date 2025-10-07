Pianeta Milan


Milan Femminile, De Sanders: “È stata una partita davvero difficile, ci siamo…”

Dopo il match vinto contro il Genoa Femminile in trasferta, Kay-Lee De Sanders è stata intervistata dai microfoni di Milan TV
Alessia Scataglini
Dopo il match vinto contro il Genoa Femminile in trasferta, Kay-Lee De Sanders è stata intervistata dai microfoni di Milan TV nell’esordio in Serie A Femminile. Le rossonere di coach Bakker hanno vinto grazie ai gol di Ijeh e Koivisto, arrivati entrambi verso il finale di gara, realizzando una vera e propria rimonta. Ecco, di seguito, le parole di De Sanders:

Milan Femminile, le parole di De Sanders

È stata una partita davvero difficile. Abbiamo fatto tanto possesso, ma non è stato semplice prendere le decisioni giuste. Poi loro hanno segnato su calcio piazzato e noi abbiamo dovuto ribaltare la partita, cosa che abbiamo fatto nel primo tempo con pazienza, ci serviva tempo. Abbiamo segnato due gol in rapida successione“.

La sensazione di dovere segnare c’era fin dal primo minuto, ma oggi abbiamo avuto bisogno di subire un gol per avere quella spinta. Se avessimo segnato prima sarebbe stato più facile confrontarci contro un avversario di questo livello. Ci siamo complicate la vita da sole“.

