Rafael Leao è stato subissato dalle critiche dopo la brutta prestazione contro la Juventus. Sebbene sia innegabile che abbia commesso errori grossolani, forse le critiche al suo indirizzo sono eccessive. Il portoghese ha un alibi dalla sua parte: la condizione fisica e atletica non può essere delle migliori, è appena tornato da più di un mese di infortunio. Inoltre, questo mese fuori ha fatto sì che Leao si debba ancora integrare nei meccanismi della squadra di Massimiliano Allegri. Nel 3-5-2 del tecnico livornese Rafa occuperà la posizione di prima punta. Molti sono scettici riguardo al suo impiego in quel ruolo. Chi, invece, la pensa diversamente è Andrea Marinozzi. Il giornalista ha condotto la seguente riflessione rispetto a Leao e al resto dell'attacco del Milan durante 'Fontana di Trevi', la live del lunedì sera di 'Cronache di Spogliatoio'.