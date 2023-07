Tutto su Divock Origi, attaccante belga dell'AC Milan: chi è, stipendio, ruolo, caratteristiche, età, valore di mercato, carriera e biografia. La scheda del giocatore

Biografia Divock Origi

Nome: Divock Origi

Luogo e data di nascita: Oostende (Belgio), 18 aprile 1995

Scadenza contratto: 30.06.2026

Stipendio/ingaggio: 4 milioni di euro netti

Al Milan sotto contratto dal: 2022

Curiosità

Suo papà (Mike Origi Okoth) è un ex calciatore keniota che ha giocato a livello professionistico in Belgio.

A Liverpool è l'idolo della tifoseria, avendo segnato gol pesantissimi, compreso quello in finale di Champions

E' stato, nella storia, il millesimo giocatore a vestire la maglia del Milan

Ruolo Origi: caratteristiche e skills

Ruolo: centravanti e attaccante esterno. Sa giocare sia come punta centrale che partendo dalla fascia. Caratteristiche e skills: Malgrado il fisico possente è particolarmente veloce. Non segna molto, ma fa spesso gol decisivi, come la doppietta contro il Barcellona nella semifinale della Champions League 2018-2019 e il gol decisivo contro il Tottenham nella successiva finale di Madrid.

Stipendio Origi oggi al Milan

Quanto guadagna Divock Origi al Milan? Il suo stipendio oggi è di 4 milioni di euro netti a stagione fino al 2026, che al lordo delle tasse sono circa 5,24 milioni, potendo sfruttare i benefici del Decreto Crescita.

Statistiche Divock Origi

STAGIONE SQUADRA PRESENZE GOL ASSIST 2012-15 Lille 89 16 5 2015-17 Liverpool 76 21 7 2017-18 ---> Wolfsburg 36 7 3 2018-2022 Liverpool 99 20 11 2022 Milan 36 2 1

Carriera

Lille

Il 2 febbraio 2013 fa il suo esordio con la maglia del Lille, segnando subito e diventando il terzo marcatore più giovane del club dietro a Eden Hazard e Kevin Mirallas, curiosamente belgi anch’essi. Questo resterà il suo unico gol in stagione, a fronte di 10 presenze, tutte dalla panchina. Il 29 luglio 2014 viene invece acquistato dal Liverpool, che lo lascia in prestito ancora una stagione al Lille.

Liverpool

Qui fa il suo esordio il 12 settembre 2015, siglando a dicembre la sua prima tripletta in carriera. La prima parentesi al Liverpool è però fatta di molte panchine e poche maglie da titolare, per cui decide nella stagione 2017-18 di andare in prestito in Bundesliga

Wolfsburg

Il 31 agosto 2017 si trasferisce in prestito oneroso (3 M) al Wolfsburg, dove trova più spazio e gioca titolare. Chiude con 36 partite, 7 gol e 3 assist. Numeri che convincono il Liverpool a portarlo di nuovo a casa.

Liverpool

La nuova avventura ai Reds però non è molto diversa dalla prima: gioca poco e rischia di essere ceduto più volte in prestito nella varie sessioni di mercato. Poi prende una decisione: accetta il ruolo di riserva pur essendo la terza scelta di Jürgen Klopp, dopo Firmino e Sturridge. Malgrado questo riesce spesso ad essere decisivo con i suoi gol: risolve un derby contro l'Everton, poi segna una doppietta al Barcellona in semifinale di Champions che proietta i Reds alla finalissima di Madrid. Qui, l'1 giugno 2019 si laurea campione d'Europa, segnando contro il Tottenham il gol del definitivo 2-0 e diventando il secondo calciatore belga a segnare in una finale di Champions, dopo Yannick Carrasco nel 2016 contro il Real Madrid.

Malgrado queste reti, però, non riesce a cambiare il suo status di riserva di lusso e nelle successive due stagioni scende in campo sporadicamente, fino alla decisione di lasciare il club a parametro zero il 30 giugno 2022. Il tributo di Jurgen Klopp nel giorno del suo addio al Liverpool la dice lunga sulla stima che il suo allenatore avesse di lui, malgrado le scelte poco favorevoli al belga:

Mi aspetto che Divock riceva un addio speciale. Per me sarà sempre una leggenda del Liverpool ed è stata una gioia lavorare con lui. È uno dei giocatori più importanti che abbia mai avuto. Sarà un momento difficile quando se ne andrà. Ovunque andrà, avrà successo al 100%

Il 5 luglio 2022 si trasferisce ufficialmente al Milan firmando un contratto quadriennale. Fa il suo esordio il successivo 13 agosto, contro l'Udinese e diventando il millesimo giocatore della storia a vestire la maglia del Milan. Il suo primo gol lo segna invece il 22 ottobre, nella gara vinta per 4-1 contro il Monza. I guai fisici non lo abbandonano però e così anche in questo caso finisce per diventare la riserva del più esperto Olivier Giroud. La stagione 2022-23, la sua prima al Milan, si chiude con uno score non all'altezza delle aspettative: 36 partite giocate (di cui solo 10 da titolare), 2 gol e un assist.