Calciomercato Milan – Origi ha trovato casa? Lo vuole una big di Serie A

Divock Origi, attaccante del Milan, potrebbe avere trovato una sistemazione per il prossimo futuro, dal momento in cui si sarebbe fatta avanti per lui una big di Serie A. Ma procediamo con ordine. Il belga, vincitore di una Champions League con il Liverpool qualche anno fa, nella sua ultima esperienza ha giocato con la maglia del Nottingham Forest. Una parentesi evidentemente non fortunata, dal momento in cui il club inglese ha deciso di non riscattarlo. Qualche offerta è arrivata per poter ripartire, ma il centravanti ha sempre fatto muro, sperando di potersi giocare le proprie carte in rossonero.