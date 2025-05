Milan, l’ambizione di Boban e quelle parole “pericolose” di Pulisic

Partiamo da un semplice e doveroso presupposto. Vincere la Coppa Italia , dopo aver vinto anche la Supercoppa , non salverebbe in alcun modo questa stagione. C'è da sottolineare, inoltre, che neanche un miracoloso quarto posto in campionato riuscirebbe a nascondere la miriade di errori commessi durante l'arco di questa assurda annata. Inutile stare qui a discuterne, poiché il Milan ha prima fatto e poi disfatto due sessioni di calciomercato, ha prima proclamato a gran voce Fonseca e poi lo ha esonerato in gran silenzio, ha prima sostenuto Conceicao e poi lo ha lasciato nella piena solitudine. Non è esistita trasparenza, non è esistita comunicazione efficace e non è esistito alcun peso politico, con quest'ultimo che trova la sua peggiore rappresentazione nella tanto discussa gara rinviata contro il Bologna di ottobre.

Il Milan"americano" è lo specchio di un Milan che si accontenta mentre, dall'altra parte, c'è un Inter che, fino a neanche un mese fa, si giocava ancora tutto e che strappa il pass per la finale di Champions League (la seconda in tre anni). Serviva, e serve ancora oggi, un messaggio chiaro e forte dalla società, una dichiarazione di intenti, che non sembra voler arrivare, da parte di quei dirigenti tanto pubblicizzati nel mese di agosto e poi scomparsi in un buco nero. Riappaiono, talvolta, ma non lasciano ricordi indelebili, anzi. Parlano di fiducia, di visione, di progetti, di se e di ma. Emblematica l'ultima apparizione di Giorgio Furlani: lo stendardo di un club che non sa come e dove muoversi. Ciononostante, vi è una perpetua ostinazione a sottolineare che, citando Paolo Scaroni, "questa stagione non è totalmente negativa".