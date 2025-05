Calciomercato Milan, Reijnders-City: l’esperto conferma. Ma sul prezzo …

Nel corso delle ultime ore l'esperto di calciomercato Mike McGrath, giornalista del 'The Telegraph', ha lanciato l'indiscrezione secondo cui il Manchester City sarebbe pronto a presentare un'offerta al Milan per Tijjani Reijnders. Il centrocampista rossonero, nel corso della stagione, ha dimostrato un'ulteriore salto di qualità rispetto anche alle annate passate. E infatti con 15 reti totali in tutte le competizioni si tratta della migliore della carriera per lui. Il che ha inevitabilmente attratto gli interessi dei top club europei.