Milan-Bologna, le probabili formazioni: Conceicao recupera due big

Nella giornata di mercoledì 14 maggio , alle ore 21:00 , lo stadio 'Olimpico' di Roma sarà teatro della sfida tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Bologna di Vincenzo Italiano , valevole per la finale della Coppa Italia 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Le due squadre si sono già affrontate qualche giorno fa, con i rossoneri vincenti per 3-1, ma ci si giocherà un trofeo e le carte si potrebbero rimescolare.

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe recuperare due big. Tra i pali ci sarà come al solito Mike Maignan, mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Matteo Gabbia. In mezzo al campo la coppia composta da Tijjani Reijnders e YoussoufFofana, che dovrebbe recuperare dal piccolo problema al piede, e ai loro lati Alex Jimenez e Theo Hernandez. In attacco, infine, Santiago Gimenez sarà affiancato da Rafael Leao (rientrante dopo la squalifica in campionato) e Christian Pulisic.