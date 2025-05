Ex Milan, Costacurta: 'Ancelotti al Brasile? Sono sorpreso. Vi spiego ...'

Ex Milan, Costacurta spiazza su Ancelotti: "Sono contento per lui ma ..."

"È un matrimonio che s’ha da fare perché il Brasile ha bisogno, non è la squadra più forte al mondo e ha chiamato il più forte. A volte la combinazione funziona. Sono molto sorpreso, pensavo che Carlo volesse continuare sul lavoro quotidiano. Questo incarico così non continuo mi sorprende molto, pensavo che Carlo continuasse in una squadra di club. Questo non vuol dire che non sono contento: per Carlo è qualcosa di sensazionale, è la nazionale più iconica al mondo e ha giocatori a disposizione per farla tornare ai massimi livelli".