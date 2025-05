Ex Milan, Ancelotti è il nuovo commissario tecnico del Brasile: ora è ufficiale

"La squadra più forte della storia del calcio sarà ora guidata dall'allenatore più vincente del mondo. Carlo Ancelotti, sinonimo di imprese storiche, è stato annunciato questo lunedì (12) dal presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, come nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Guiderà il Brasile fino al Mondiale del 2026 e allenerà la squadra nelle prossime due partite di qualificazione contro Ecuador e Paraguay, il mese prossimo.

"Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica. È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il primo posto sul podio. È il più grande allenatore della storia e ora guida la nazionale più forte del pianeta. Insieme, scriveremo nuovi gloriosi capitoli per il calcio brasiliano", ha dichiarato Ednaldo Rodrigues , presidente della CBF ."

L’annuncio ha scatenato immediatamente reazioni da tutto il mondo del calcio, tra entusiasmo e grande attesa per quella che si preannuncia come una delle sfide più affascinanti della carriera di Ancelotti. Dopo i trionfi nei club, ora il tecnico di Reggiolo è pronto a scrivere una nuova pagina della sua leggenda, questa volta in verdeoro. Riuscirà a riportare il Brasile sul tetto del mondo? I riflettori, da oggi, sono tutti su di lui.