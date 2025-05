Milan, nessuna offerta per il rinnovo di Theo Hernandez: e il suo agente ...

Il Milan non avrebbe presentato alcuna offerta all'agente di Theo Hernandez per il rinnovo del contratto: ecco le ultime in merito

Fabio Barera Redattore 12 maggio 2025 (modifica il 12 maggio 2025 | 18:31)

Qualche mese fa l'agente di Theo Hernandez si era espresso in modo positivo rispetto al possibile rinnovo con il Milan. Il 16 dicembre 2024, infatti, fuori dalla sede rossonera Manuel Garcia Quilon aveva parlato così ai microfoni del nostro Stefano Bressi: "Oggi non abbiamo parlato del rinnovo di Theo Hernandez, ma la volontà nostra è chiara ed è quella di rimanere. L'incontro di oggi è stato fissato per questioni fiscali. La volontà è chiara, è quella di rimanere. La panchina? Non è una cosa che ci compete, rispettiamo i compagni e la decisione".