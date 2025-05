Milan, Pellegatti: 'Cardinale? Io non capisco più niente. Mi fa ridere ...'

Milan, Pellegatti pungola Cardinale: e sull'intervista di Boban ...

"Oggi ha fatto molto rumore l'intervista di Boban. Possiamo usare mille titoli, a volte non ce ne sono a volte ce ne sono troppo. Lui parla della de-milanizzazione, di quello che è successo quando è arrivato, di quando ha chiesto a Maldini se dovessero andare contro la società. Ma anche della possibilità di prendere Dani Olmo e Szoboszlai e il 'no' da Londra, oltre a quando dice che è vergognoso il modo in cui è stato mandato via Paolo Maldini. Attenzione, con quella proprietà che tutto sommato all'inizio era andata bene. L'assenza di Cardinale per la finale di Coppa Italia? Io non ci capisco più niente. Io non capisco altre cose. Tare sarebbe il mio sogno al Milan, Fabregas si sarebbe già messo d'accordo con il Leverkusen. Mi fanno ridere le notizie sugli arabi, ma secondo me loro non hanno nessuna intenzione di vendere".