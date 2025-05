Allenatore Milan, Pellegatti sicuro: “Fabregas verrebbe subito. Perché …”

"C'è la voce che Fabregas sia vicino al Bayer Leverkusen e dalla sue ultime dichiarazioni sembra sia destinato a lasciare il Como. Ha sempre giocato bene. Io mi chiedo, Fabregas, ve lo do per certo, se ci fosse un'offerta del Milan verrebbe subito". Così Carlo Pellegatti , tifoso del Milan , ha parlato di Fabregas , un allenatore accostato più volte ai rossoneri. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Dirigenza perché? Possiamo inserirci e cercare di portare a casa Fabregas".

Allenatore Milan, Pellegatti: "Non esiste farsi scappare Fabregas!"

Pellegatti continua con il suo pensiero: "Qualcuno parlerà del fatto che serva esperienza, ma nessuno di quelli che ha avuto successo col Milan arriverà da una squadra di prima fascia. Io dico, perché no? Vogliono davvero tenere Conceicao? Quando guardo il Como mi diverto. Io andrei decisamente su Fabregas come allenatore, mi sembra perfetto per i dirigenti del Milan, perché se lo fanno scappare? Sarebbe una situazione incomprensibile. Lui verrebbe molto entusiasta al Milan. Non esiste farsi scappare Fabregas".