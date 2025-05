Boban: “Maldini cacciato? Una cosa indecente e inaccettabile. Potrei dire…”

Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato in esclusiva a 'Milan Hello' con Andrea Longoni

Alessia Scataglini 12 maggio 2025 (modifica il 12 maggio 2025 | 20:46)

Zvonimir 'Zorro' Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' del giornalista sportivo Andrea Longoni, 'Milan Hello'. Vi riportiamo qui di seguito il video della sua intervista e la trascrizione integrale delle sue dichiarazioni.

Boban sulla cacciata Maldini: "Una pagina vergognosa per il Milan" — "Una pagina vergognosa, fatta in maniera vergognosa. Indecente, inaccettabile e potrei dire altre mille cose brutte. Soprattutto inspiegabile anche per loro. Per loro Paolo rappresentava l'ultimo ostacolo per fare quello che volevano. E tanto ha inciso il fatto di Tonali, Paolo non l'avrebbe mai lasciato andare."