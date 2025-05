Calciomercato Milan, Loftus-Cheek al Napoli? 'Conte lo ha valutato per ...'

"Tra i nomi che vengono valutati da Conte c’è anche quello di Loftus Cheek, in uscita dal Milan. È preso in considerazione visto che non c’è ancora una decisione definitiva per il riscatto di Billing. Arrivano segnali precisi sulla volontà di un tentativo concreto per arrivare a Tonali, ma il calciatore in questo momento non è predisposto a rientrare in Italia". LEGGI ANCHE: Milan, l’ambizione di Boban e quelle parole “pericolose” di Pulisic >>>