Udinese-Monza, Nesta 'spaventa' il suo Milan: 'A San Siro vogliamo ...'

Alessandro Nesta , allenatore del Monza , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della sfida contro l' Udinese , vinta nonostante la retrocessione già matematica in Serie B per 2-1. Nel corso della stessa, l'ex difensore rossonero si è soffermato proprio sul match contro il suo Milan , che si giocherà a San Siro , dichiarando di voler concludere bene il campionato. L'incontro in questione si sarà valido per la 38^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 , sebbene ancora non si conosca data ed orario, anche perché mancano ancora due settimane. Ecco, dunque, le sue parole.

Udinese-Monza, Nesta guarda già al futuro: "Contro il Milan ..."

"Abbiamo fatto una partita seria, nonostante tante defezioni. Abbiamo evitato il record negativo di punti, ma non basta. Adesso ci alleneremo a 200 all'ora per le ultime due gare. Vogliamo battere l'Empoli in casa per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e poi concludere bene a San Siro con il Milan. Durante questa stagione non siamo mai riusciti a trovare la soluzione tre vittorie sono troppo poche per restare aggrappati a una speranza. Da un certo momento, non siamo stati capaci di svoltare e la retrocessione è divenuta inevitabile".