Monza, Nesta: “La morte del Presidente Berlusconi ha invertito la rotta. Galliani…”

Intervenuto in conferenza stampa, Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha parlato della inevitabile retrocessione della squadra biancorossa: "Speriamo non accada domani. Ora il nostro obbiettivo è non essere la peggior squadra della Serie A a livello di record di punti negativi, altrimenti è davvero brutto. Quando sono arrivato qui sapevo che il Monza si sarebbe ridimensionato ma non fino a questo punto. Qualche anno fa il club era come il Como oggi. La morte del Presidente Silvio Berlusconi ha invertito la rotta. Passi dall'essere una squadra in cui tutti vogliono andare ad una in cui tanti giocatori magari oggi non vogliono andare e questo è un problema".