Milan, Pulisic arma in più nel finale di stagione: ma ad una sola condizione

Nel corso di questo finale di stagione il Milan può contare su un calciatore in grado di dare sempre tutto come Christian Pulisic . Lo statunitense, infatti, già dall'inizio dell'annata, ha dimostrato una crescita ulteriore rispetto a quella già avuta in passato. Da quando è arrivato in rossonero, in ogni caso, sembra aver trovato una sua dimensione ed essere uscito da quella definizione di 'talento mai esploso' che si era portato dietro nelle esperienza al Borussia Dortmund e al Chelsea . E pensare che è un classe 1998, il che gli garantisce ancora diversi anni di carriera.

Milan, Pulisic leader tecnico: finale di stagione da stella. Ma a patto che ...

Al di là di questo, comunque, in stagione, in tutte le competizioni, ha messo insieme 16 gol e 11 assist in 45 presenze totali. Questo significa che, in un modo o nell'altro, ha preso parte a 27 reti, un bottino decisamente positivo. Nonostante ciò qualche passaggio a vuoto lo ha avuto, così come tutta la squadra per la verità. Ci sono stati periodi in cui, comprensibilmente, ha fatto maggiore fatica ad incidere e questo si è ripercosso anche sulle sue prestazioni. In questo finale di stagione Christian Pulisic potrà essere effettivamente un'arma in più per Sérgio Conceicao, ma questo ad una sola condizione.