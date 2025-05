Milan, aveva ragione il padre di Sottil? Quelle parole sulle difficoltà …

E poi a 'Radio Bruno' ha parlato così: "Come sta andando al Milan? Eravamo consapevoli, Riccardo era consapevole che sarebbe stato difficile giocare, ma può solo che migliorare anche allenandosi in silenzio e tutti i giorni con giocatori di altissimo livello, respirando l'aria di Milanello".

E allora le prossime settimane potrebbero essere importantissime per il suo futuro. Nel finale di stagione, con il Milan che non si gioca di fatto più nulla in campionato, Riccardo Sottil potrebbe rientrare nel turnover proposto da Sérgio Conceicao. Quelle occasioni le dovrà cogliere al volo per meritarsi un riscatto che fino a questo momento non ha neanche potuto provare a guadagnare. LEGGI ANCHE: Milan Futuro, Oddo merita la conferma immediata: e quel feeling con Tassotti …>>>