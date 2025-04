Andrea Sottil , ex allenatore di Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Bruno', soffermandosi in modo particolare sul figlio Riccardo , esterno d'attacco del Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

"Penso che per Riccardo saranno emozioni importanti, è arrivato a Firenze che aveva 16 anni... poi è arrivata questa occasione importante che abbiamo colto, ma sicuramente sarà un momento intenso. Come sta andando al Milan? Eravamo consapevoli, Riccardo era consapevole che sarebbe stato difficile giocare, ma può solo che migliorare anche allenandosi in silenzio e tutti i giorni con giocatori di altissimo livello, respirando l'aria di Milanello. Riscatto? Ci stiamo pensando, Riccardo è molto sereno e determinato a far vedere il suo valore, mi è piaciuto negli sprazzi in cui è stato utilizzato".