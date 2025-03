Milan, che fine ha fatto Sottil? Pochi minuti in campo. Il futuro...

Milan , Sottil è stato uno dei giocatori arrivati a gennaio. L'esterno di proprietà della Fiorentina è stato l'ultimo colpo di un ultimo giorno di calciomercato infuocato dei rossoneri, chiuso con tre colpi: l'italiano, appunto, Joao Felix e Bondo. Sottil è arrivato a Milanello in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro . L'attaccante sembrava poter essere un'alternativa di tutto livello per Conceicao e il Milan: Sottil può giocare sia da esterno sinistro che da esterno destro ed è molto veloce e in grado di saltare l'uomo. Qualità molto importanti. Per questo sembrava destinato ad essere la prima alternativa dalla panchina ai vari Leao, Felix e Pulisic. Invece Conceicao lo ha sfruttato pochissimo in questi due mesi, preferendogli in molte occasioni Samuel Chukwueze.

Andiamo a vedere le sue prestazioni stagionali con la maglia del Milan grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Solo 4 partite giocate, solo una dall'inizio per un totale di 81 minuti giocati. 0 partecipazioni ai gol. 2 passaggi chiave e un dribbling riuscito. 3 palloni recuperati e 4 duelli vinti. E il futuro? Al termine di questa stagione mancano almeno 11 partite (12 se il Milan passerà in finale di Coppa Italia) e, al momento, le gerarchie in attacco sembrano abbastanza chiare per Conceicao. Leao titolare a sinistra, Pulisic a destra con Jimenez jolly, Joao Felix spacca partite e Chukwueze in casi di emergenza. Sembrerebbe quindi non esserci spazio per Sottil. Verrà riscattato? Secondo gli ultimi rumors di mercato, Fiorentina e Milan potrebbero accordarsi su un possibile scambio tra Adli e lo stesso Sottil, visto che le cifre per i rispettivi riscatti sono praticamente uguali. Vedremo, magari quando il Diavolo deciderà chi sarà il nuovo direttore sportivo e il possibile nuovo allenatore. Al momento, il futuro di Sottil sembrerebbe essere comunque lontano da Milanello, ma tutto potrebbe cambiare da qui all'estate. LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, Conceicao deve decidere: chi tra Abraham e Gimenez? Dipende da... >>>