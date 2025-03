Calciomercato Milan, si va verso lo scambio Sottil-Adli con la Fiorentina

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nella prossima finestra estiva di calciomercato , ha ricordato come Riccardo Sottil , esterno offensivo classe 1999 , vada verso la conferma in organico anche per la stagione 2025-2026 .

Il giocatore, giunto in rossonero in prestito nell'ultimo calciomercato invernale, può essere riscattato a titolo definitivo dalla Fiorentina per 10 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra (10,5) costerebbe l'acquisto a titolo definitivo di Yacine Adli alla stessa Fiorentina. Club in cui si trova in prestito proprio dal Milan.