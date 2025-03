Napoli-Milan, Abraham o Gimenez in attacco? Sergio Conceicao dovrà decidere su chi puntare tra i due. Si perché difficilmente il portoghese virerà sulle due punte dal primo minuto, probabile che lo possa fare a gara in corso se necessario. E allora chi scegliere tra i due? Gli attaccanti rossoneri arrivano da due momenti diversi: Abraham è rimasto a Milanello durante la pausa delle nazionali e potrebbe avere sfruttato il momento per mettersi in mostra. In più arriva dagli ottimi minuti giocati contro il Como. Al contrario, Gimenez arriva dalla vittoria in Concacaf Nations League con il Messico in cui ha giocato praticamente due partite intere contro Canada e Panama. In più arriva da un momento in Serie A leggermente in calo dopo un ottimo inizio.