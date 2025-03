Milan, quale sorte per Loftus-Cheek? Ecco gli scenari presenti e futuri

Quest'anno, invece, gli infortuni lo hanno tormentato: la metà delle presenze ( 22 ), meno della metà dei minuti disputati ( 1.029 ), solo un assist in Coppa Italia . Annata da buttare, fin qui. Con Paulo Fonseca aveva perso il posto in squadra a metà settembre, quando il tecnico era passato dal 4-2-3-1 al 4-4-2 . Conceição, invece, non lo ha mai avuto disponibile.

Durante la sosta Loftus-Cheek ha potuto lavorare al meglio a Milanello e ora è chiamato ad un gran finale di stagione per convincere anche i più scettici nel suo futuro in rossonero. Per 'Tuttosport', in Napoli-Milan, potrebbe essere una risorsa a gara in corso per portare centimetri e una variante tattica (4-3-3) alla compagine milanista. E il futuro, beh, è tutto da scrivere e toccherà a lui farlo.