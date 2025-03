Nuovo stadio per Milan e Inter a San Siro, due enormi punti a sfavore

La nuova frontiera del calcio, sempre più business e meno passione? Prevedere un 10% di posti ' hospitality ', all'estero, è la norma. Anche per questo i ricavi da stadio, in Italia, sono ben lontani da quelli europei. Milan e Inter incassano un terzo di quanto prendano a Madrid o Parigi , meno della metà di Barcellona e Londra .

Un gap da colmare, certo. E non potendo rincarare a dismisura i prezzi dei biglietti - già in linea con le medie europee -, si sottrae qualche posto agli spettatori “normali” per destinarlo ai “Vip”. Questo, però, per i tifosi che vivono di pane e calcio e che non possono permettersi di spendere tanto, sarà una bella botta al cuore. Avranno meno spazio per sedersi a vedere le partite.