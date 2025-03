Milan, Gimenez campione: 'Il Messico è tornato a lottare. Abbiamo...'

Milan, Gimenez e la gioia della vittoria col Messico! Parole importanti su Jimenez

"Il Messico è tornato a lottare per essere campione. Abbiamo giocato dando tutto in ogni occasione. Jimenez? E' stato pazzo perché non ci siamo mai allenati insieme, ma siamo giocatori di calcio e giochiamo in ogni formazione, è un onore giocare con Raul, ci capiamo molto bene in campo". Gimenez non ha segnato, ma è stato comunque molto importante per la vittoria del Messico. Ora lo aspetta il Napoli.