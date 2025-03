Santiago Gimenez, attaccante del Milan e del Messico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TUDN' al termine della sfida contro il Canada in CONCACAF Nations League 2024/2025, soffermandosi in modo particolare sul compagno di nazionale Raul Jimenez. Quest'ultimo, infatti, ha siglato una doppietta decisiva per il passaggio del turno della selezione centramericana, che a questo punto affronterà in finale Panama, vincente a sua volta contro gli USA di Christian Pulisic e Yunus Musah. Ecco, dunque, le sue parole.