Il CT del Messico: 'Gimenez? Non sarebbe stato giusto escludere...'

Non solo in Europa, anche nel mondo stanno giocando tantissimi giocatori del Milan . Nelle semifinali di CONCACAF Nations League sono scesi in campo tre rossoneri: Pulisic e Musah con gli USA e Gimenez con il Messico, ma non ci sarà nessun 'derby' rossonero in finale . Sarà Panama-Messico l’ultimo atto di CONCACAF Nations League , mentre USA-Canada sarà la sfida per il terzo-quarto posto. Il Ct messicano Javier Aguirre ha deciso di schierare da titolare sia Gimenez che Jimenez (doppietta di quest'ultimo). Ecco le sue parole in conferenza stampa riprese da Tuttomercatoweb.

Milan, Gimenez titolare col Messico. Ecco le parole del CT Aguirre

"Non potevamo provarlo, non potevamo definire i dettagli sui compiti da dargli, ma dato che uno stava andando bene con il Fulham e l'altro con il Milan, ho cominciato a pensare che non sarebbe stato giusto escludere uno dei due da questa partita. Mi sono piaciuti, logicamente nella costruzione del gioco altri giocatori mi danno qualche garanzia in più, ma lavoriamo. Ho pensato che avrebbero dovuto giocare entrambi. E' un nuovo modo di giocare. Non so se segna una nuova era, ma è un nuovo modo di giocare".