Uno dei protagonisti del Milan Futuro in questa stagione è senza ombra di dubbio Massimo Oddo. Nonostante infatti l'Under 23 rossonera abbia avuto grandi difficoltà in questa annata, con il rischio retrocessione diretta che è stato all'ordine del giorno per parecchi mesi, qualche nota positiva c'è stata. E l'allenatore, subentrato a Daniele Bonera il 25 febbraio, quindi ben oltre la metà del campionato, ha dato una svolta a questa squadra. Che ora, con tutte le variabili del caso, si gioca la permanenza in Serie C nel doppio confronto con la S.P.A.L.