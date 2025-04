Gubbio-Milan Futuro, Oddo riconosce gli errori commessi: e poi rivela il motivo del nervosismo

"Oggi siamo incappati in una giornata sicuramente non positiva. Fino ad oggi abbiamo sprecato tante energie fisiche e mentali per il recupero che abbiamo fatto in campionato. In più ci si è messo questo slittamento che certamente ha influito a livello nervoso nei ragazzi, soprattutto nelle squadre che sono dovuto rimanere fuori e si sono dovute arrangiare un po’. Ci sta, ogni tanto può capitare che si possa incappare in una giornata storta. È andata così. Ora dobbiamo concentrarci sull’ultima partita perché è troppo importante arrivare davanti alla SPAL. Avere nei playout il vantaggio dei due pareggi è di fondamentale importanza, è un grandissimo vantaggio. La nostra priorità è mantenere la posizione e andare a giocare i playout con la testa alta, sapendo di essere una squadra forte e che può tirarsi definitivamente fuori".