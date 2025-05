Il nome di Federico Chiesa continua a rimbalzare da una parte all'altra in vista del prossimo calciomercato del Milan e in tal senso sarebbero giunte ulteriori conferme. L'esterno italiano, che ha lasciato la Juventus per accasarsi al Liverpool, era già stato seguito dai rossoneri in passato, anche se poi non se ne fece nulla. Con un nuovo allenatore, a meno di clamorose sorprese, potrebbe però tornare di moda questo nome per la dirigenza del Diavolo. Anche perché, onestamente, ai Reds non ha mostrato grandissimi segnali e una nuova esperienza potrebbe solo fargli bene.