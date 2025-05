Su Tijjani Reijnders: "Il Telegraph dice questo, è inutile che io lo tengo nascosto. È un'indiscrezione che mi sorprende? Zero. Temo che venga venduto? Sì. Dovessero arrivare 60/70 milioni di euro lo danno via subito? Sì. E il Milan così diventerà forte? No. Abbiamo dato via Tonali, se ora diamo via Reijnders siamo meno forti. Dato che non avremo il denaro della Champions League, dovesse arrivare una certa offerta lo vendono domani. Reijnders mi sembra il sostituto ideale di De Bruyne. Se si presentano, chineremo la testa e diremo: 'Come si fa a rinunciare a quei soldi'?. E noi diremo 'Come facciamo a essere noni in un campionato in cui essere in quella posizione è un'ignominia'. Bastava prendere un buon allenatore che conosceva bene il campionato italiano e non eravamo in questa situazione".