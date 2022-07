Calciomercato Milan – Origi è rossonero: ecco il comunicato ufficiale

Colpo di del Milan : ora Divock Origi è ufficialmente un nuovo attaccante rossonero. Il club di Via Aldo Rossi, che aveva depositato in mattinata il contratto del centravanti belga in Lega Calcio , ha ufficializzato da poco l'ingaggio dell'ex Liverpool , Lille e Wolfsburg .

Origi, classe 1995 , è dunque da oggi un giocatore della squadra di Stefano Pioli , vincitrice dell'ultimo Scudetto . Qui di seguito il comunicato ufficiale del Milan sull'ingaggio, a parametro zero , del giocatore che, con i 'Reds' di Jürgen Klopp ha vinto Champions League e Mondiale per Club nel 2019 e Premier League nel 2020 .

Origi, nato ad Ostenda (Belgio) il 18 aprile 1995, cresce nei Settori Giovanili di Genk e Lille, debuttando in Prima Squadra con il club francese nel 2013. Dopo 89 partite e 16 gol con il Lille passa al Liverpool e nelle prime due stagioni con i Reds realizza 21 reti in 77 presenze, prima di trasferirsi in prestito al Wolfsburg con cui mette a segno 7 gol in 36 partite. Nel 2018 torna al Liverpool con cui totalizza altre 98 presenze e 20 gol, vincendo 1 Premier League, 1 FA Cup, 1 Coppa di Lega, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Mondiale per Club.