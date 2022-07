Calciomercato Milan – Centrocampo, ecco chi piace a Maldini e Massara

Ieri il Milan si è radunato a Milanello per iniziare la stagione 2022-2023, ma è il a tenere banco in questo periodo. Nel cuore dei tifosi, che sperano in qualche grande colpo dei confermati Paolo Maldini e Frederic Massara. E naturalmente anche nei pensieri degli stessi dirigenti, che vogliono regalare al tecnico Stefano Pioli rinforzi di qualità per vivere un'altra stagione da protagonisti.