Calciomercato Milan – Depositato in Lega Calcio il contratto di Origi

Divock Origi è ufficialmente un nuovo attaccante del Milan in questo calciomercato estivo. Il club ha depositato il contratto in Lega Serie A

Divock Origi è ufficialmente un nuovo attaccante del Milan in questo estivo. Il club rossonero, infatti, ha depositato il contratto in Lega Calcio, come si evince dallo screen qui sotto ripreso dal sito web ufficiale 'www.legaseriea.it'.