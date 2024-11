James Blunt, noto cantante, ha deciso di cambiare il proprio nome in Divock Origi: ecco perché poteva chiamarsi come l'attaccante del Milan

Ha dell'incredibile quanto successo nelle ultime ore: il noto cantante James Blunt , infatti, ha rischiato di dover cambiare il proprio nome in Divock Origi e di chiamarsi come l'attaccante del Milan . Ma procediamo con ordine. Circa un mese fa, infatti, il britannico ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X' in cui annunciava: Vuoi rovinarmi la vita? Cambierò legalmente il mio nome se "Back to Bedlam" 20th Anniversary Edition raggiungerà il n. 1. Commenta con il tuo suggerimento per il nome qui sotto e il commento con più "Mi piace" vincerà".

Sfida accettata da molti utenti, uno dei quali ha proposto Divock Origi. Questo commento ha raggiunto la bellezza di 21 842 like e quindi è stato di fatto il vincitore. Alla fine James Blunt ha annunciato, attraverso un altro post, di non aver legalmente cambiato il proprio nome perché la canzone è arrivata al n° 7: "Un "Grazie" tardivo a tutti coloro che hanno contribuito a portare Back To Bedlam al n. 7 in classifica. È un risultato incredibile dopo 20 anni. Sono contento di non aver dovuto cambiare nome: sembra che dovrete sopportare "James Blunt" per altri decenni..."