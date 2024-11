Real Madrid-Milan, la moglie di Valverde attacca Ancelotti: che stoccata!

Quando un altro utente su 'X' ha criticato Federico Valverde per la sua posizione in occasione del gol di Alvaro Morata per il Milan , Mina Bonino ha risposto: "Sta giocando come esterno. Lo sapevi? Perché non ho mai visto un attaccante essere rimproverato per non essere arretrato, ma l'idiota che è ovunque sì".

Ecco la replica di Carlo Ancelotti: "Da quello che pensa la gente sui social media... per me è molto complicato. L'ho tolto perché per me non era al 100 per cento, aveva problemi alla schiena, sembrava che si fosse ripreso perché si era allenato bene ieri ma sembrava che non fosse al meglio della forma fisica, per questo l'ho cambiato".