Calciomercato Milan, Thiaw: primi contatti col Bayern Monaco. Le ultime

Calciomercato Milan , Malick Thiaw potrebbe essere in bilico. Secondo gli ultimi rumors, il difensore tedesco potrebbe partire in estate insieme a Fikayo Tomori, con Matteo Gabbia e Pavlovic più sicuri di restare al Diavolo. Sul giocatore ci sarebbe il pressing delle squadre della Bundesliga come Bayern Monaco e Bayer Leverkusen e non solo. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, Thiaw: ecco la valutazione. E il Bayern Monaco ...

Secondo quanto riportato da Christian Falk della Bild, Malick Thiaw sarebbe nel mirino del Bayern Monaco e in corsa ci sarebbe anche il Leverkusen, che sarebbe alla ricerca di un sostituto per Tah. Ci sarebbero stati i primi contatti, ma senza un'offerta al giocatore e al Milan. Il centrale tedesco si troverebbe bene in rossonero, ma potrebbe tornare in patria in caso di un'offerta importante sul calciomercato. Il calciatore sarebbe valutare tra i 25 e i 30 milioni di euro da parte del Milan.