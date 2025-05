Mercato Milan, emergenza difesa: Thiaw e Tomori in uscita, ecco i nomi di Moncada

Calciomercato Milan, difesa da rifare: Thiaw e Tomori ai saluti, Moncada punta su questi nomi

La mancata partecipazione alla Champions League funge da spartiacque, delineando una strategia di mercato che passa inevitabilmente dall'autofinanziamento. Longo non ha dubbi sui sacrifici in difesa: Malick Thiaw e Fikayo Tomori sono sul mercato. Le sirene tedesche del Bayer Leverkusen e del Bayern Monaco corteggiano il primo, mentre il West Ham fiuta l'affare per il secondo. La cifra spartiacque? 25 milioni di euro, bonus più o bonus meno, per salutare Milano.