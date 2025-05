"Questa sera la prova generale della sfida di mercoledì. La mossa di Conceicao è intelligente, ovvero mettere in campo la squadra migliore al netto delle assenze". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla di Milan-Bologna sul suo canale 'YouTube'. Il punto su Conceicao, Joao Felix e Mike Maignan: "Serve giocare insieme per migliorare. Speriamo che per rispetto di Theo Hernandez e di Maignan si parli seriamente di rinnovo a fine stagione. Speriamo che qualcosa si inizi a muovere sul serio".