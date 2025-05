Milan, Pellegatti: 'Tanti punti interrogativi. Su Conceicao e Chiesa ...'

"Io non so se possa restare Conceicao in caso di vittoria di Coppa Italia. Dai tifosi del Milan vedo più comprensione". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Sergio Conceicao e il suo futuro al Milan. Un parere anche sulle voci su Chiesa. Ecco il suo parere su 'YouTube': "Secondo me l'opinione viene influenzata dalle vittorie del derby, ma c'è l'ombra del lavoro iniziato a metà. A me non hanno convinto certe scelte di formazioni con cambi anticipati. La sua conferma farebbe discutere, io vorrei cambiare, ma per migliorare. La conferma sarebbe un punto di domanda in vista della prossima stagione. Poi non so se lui vorrebbe restare al Milan".