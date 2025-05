Milan, Gimenez lancia segnali. E le sue parole sono chiarissime

Genoa-Milan 1-2, i rossoneri vincono in rimonta una partita tutt'altro che eccezionale. La squadra di Sergio Conceicao fa estremamente fatica ad arrivare in area avversaria e a creare occasioni da gol importanti. A passare in vantaggio è stata la squadra di Vieira col Milan che, come spesso è accaduto, si è svegliato e ha vinto praticamente in un minuto. Il primo gol di Leao nasce da una buonissima combinazione tra Joao Felix e Santiago Gimenez. Ecco i voti del messicano dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA