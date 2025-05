Genoa-Milan 1-2 (90′): Leao, Joao e Bebote per il ribaltone rossonero

Replica il Milan, un minuto più tardi. Angolo di Theo Hernández, controllo volante e scarico di Luka Jović all'indirizzo di Tijjani Reijnders il quale prova una complicatissima volée verso la porta di Nicola Leali. Pallone alto sulla traversa della porta difesa dall'estremo difensore italiano.

Al 60' Vieira toglie dal campo l'ex Junior Messias e inserisce l'attaccante Vitinha. La mossa paga subito perché, un minuto più tardi, sul cross dalla sinistra di Aarón Martín, l'ex Olympique Marsiglia interviene in corsa con il piatto spedendo la palla nell'angolo lontano alla destra di un immobile e incolpevole Mike Maignan per il vantaggio del Genoa. Ritorno al gol dopo quasi un anno per il giocatore rossoblu.

Terza ammonizione del match, al 69', comminata a Ruben Loftus-Cheek per un intervento duro su Morten Thorsby e Conceição, un minuto dopo, corre ai ripari. Cambia modulo, passando al 4-4-2, ma, soprattutto, opera due sostituzioni: fuori Álex Jiménez e Jović; dentro João Félix e Santiago Giménez. Vieira replica, al 72', togliendo Thorsby e inserendo, al suo posto, il giovane difensore Honest Ahanor.

Uno spento Tijjani Reijnders, al 73', prova la botta dalla distanza ma senza esito. Il Milan, con una fiammata, perviene al pareggio. Giménez - ben servito in profondità da João Félix - si invola sulla destra e mette un traversone verso nel cuore dell'area di rigore dove trova Leão. Il portoghese, al 76', si aggiusta il pallone e tira: deviazione di un difensore ligure e pallone alle spalle di Leali per il pari del Diavolo!

Si riparte e il Milan, quasi incredibilmente, trova il vantaggio. Dalla sinistra, Leão prova a servire João Félix nel cuore dell'area di rigore del Genoa e Frendrup, nel tentativo di anticipare l'accorrente João Félix, infila la propria porta per il secondo gol del Diavolo! Conceição richiama in panchina Fikayo Tomori e Christian Pulisic al 79': dentro Kyle Walker e Yunus Musah. Poi Rafa Leão, all'82', prende un cartellino giallo per un placcaggio su Vitinha: diffidato, salterà per squalifica Milan-Bologna di campionato il prossimo venerdì 9 maggio a 'San Siro'.

Quinta ammonizione della gara, all'85', ai danni di Matteo Gabbia, poi Vieira, all'86', richiama in panchina Brooke Norton-Cuffy per inserire sul campo l'attaccante Jeff Ekhator. L'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari assegna 5' di recupero, nel corso dei quali si prende un'ammonizione (92') João Félix. Poi è Leali a dire di no al tentativo di Leão (93'). L'assalto del Genoa, però, non porta a nulla. Genoa-Milan 1-2 al 90': tre punti importanti per il Diavolo, di preparazione alla finale di Coppa Italia.