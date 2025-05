Genoa-Milan 0-0 (45′): tanta pioggia e un paio di emozioni a ‘Marassi’

Il Milan c'è, è vivo e vispo e prova a sfondare più che altro sulla sinistra, sull'asse Theo Hernández - Christian Pulisic. È lo stesso Theo, al 16', a tentare l'euro-gol dalla sua metà campo: con Nicola Leali fuori dai pali il francese ci prova, ma la sua conclusione velleitaria non provoca alcun problema ai rossoblu.

Prima ammonizione del match al 21', comminata a Strahinja Pavlović, difensore rossonero, per un intervento da tergo, in ritardo, sull'ex milanista Junior Messias. Sugli sviluppi del corner successivo, battuto da Aarón Martín, al 23', Maignan compie un miracolo per evitare l'autogol di Pulisic, il quale, nel tentativo di anticipare sotto rete Messias, per poco non supera il proprio portiere. La 'Goal Line Technology' non rileva nulla, solo brividi sulla schiena della squadra di Conceição.

Seconda ammonizione della gara, al 27', ai danni di Morten Thorsby per una brutta entrata su Álex Jiménez. Dopo 28' di gioco alza bandiera bianca Youssouf Fofana: il centrocampista francese lascia il campo per infortunio. Dentro, al suo posto, Rafael Leão, tenuto inizialmente in panchina per questa partita al 'Ferraris'. Intorno alla mezzora di gioco la pioggia leggera lascia il spazio ad un copioso diluvio sul campo dei liguri: la gara, giocoforza, diventa più spigolosa e meno costellata da colpi di buona caratura tecnica.

Si riaffaccia in avanti il Genoa con la botta dalla distanza di Morten Frendrup al 35': palla in curva. Break del Milan al 38', con la cavalcata di Theo Hernández che parte da dietro, fa 30 metri di campo e arriva alla conclusione. Leali blocca la sfera. Al 39' il Genoa chiede un calcio di rigore dopo che un tiro di Messias finisce sulla mano di Pavlović. Il difensore rossonero, però, ha le braccia aderenti al corpo e non aumenta la figura. Pertanto, fa bene l'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari a lasciar proseguire.

Il Diavolo ha una grande chance per il vantaggio al 41', quando Leão spedisce Pulisic in porta: 'Capitan America' conclude da distanza ravvicinata, ma Leali, con i piedi, si oppone ed evita il gol rossonero. L'arbitro concede 2' di recupero, nel corso dei quali Koni De Winter salva all'ultimo su Theo Hernández in piena area rossoblu. Genoa-Milan 0-0 al 45': servirà di più da parte del Diavolo di Conceição per uscire dal campo di 'Marassi' con l'intera posta in palio. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE del secondo tempo di Genoa-Milan >>>