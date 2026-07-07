Il legame profondo tra il Milan e il suo popolo si rinnova in vista della nuova stagione sportiva. Oggi, martedì 7 luglio, prende ufficialmente il via la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Per questo nuovo campionato, il club rossonero ha introdotto importanti novità strutturali con l’obiettivo di offrire ai propri sostenitori un'offerta nettamente più flessibile, intuitiva e vicina alle concrete esigenze di chi vive la passione dello stadio San Siro.

Le due formule di abbonamento: Classic e Plus

Formula Classic : questa tessera include tutte le 19 partite casalinghe del campionato di Serie A Enilive. Garantisce inoltre una fase di vendita dedicata e anticipata rispetto alla vendita libera per l’acquisto dei biglietti delle gare casalinghe di Serie A, Coppa Italia Frecciarossa e UEFA Europa League. La formula Classic prevede la possibilità di effettuare fino a un massimo di quattro cambi nominativo nel corso della stagione tramite i canali ufficiali.

: questa tessera include tutte le 19 partite casalinghe del campionato di Serie A Enilive. Garantisce inoltre una fase di vendita dedicata e anticipata rispetto alla vendita libera per l’acquisto dei biglietti delle gare casalinghe di Serie A, Coppa Italia Frecciarossa e UEFA Europa League. La formula Classic prevede la possibilità di effettuare fino a un massimo di quattro cambi nominativo nel corso della stagione tramite i canali ufficiali. Formula Plus: si tratta del pacchetto più completo, che comprende un totale di 24 partite complessive. Oltre alle 19 gare di Serie A, la formula include le quattro notti europee di UEFA Europa League da disputare a San Siro (nella nuova fase a campionato) e la sfida casalinga dell’ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Agli abbonati Plus è riservata la priorità assoluta per i biglietti delle trasferte europee del Milan in Europa League e una fase di vendita dedicata per l’acquisto di tagliandi extra per le gare casalinghe di tutte le competizioni. Consente inoltre una maggiore flessibilità, permettendo fino a dodici cambi nominativo nell’arco dell'anno.

Il calendario completo delle quattro fasi di vendita

Fase 1 – Prelazione conferma posto (Dal 7 luglio alle ore 10:00 al 19 luglio alle ore 23:59): Gli abbonati della passata stagione (2025/26) possono confermare il proprio posto a San Siro, scegliendo liberamente se sottoscrivere la formula Classic o la formula Plus.

(Dal 7 luglio alle ore 10:00 al 19 luglio alle ore 23:59): Gli abbonati della passata stagione (2025/26) possono confermare il proprio posto a San Siro, scegliendo liberamente se sottoscrivere la formula Classic o la formula Plus. Fase 2 – Cambio posto 1 (Dal 21 luglio alle ore 17:00 al 23 luglio alle ore 10:00): questa finestra è riservata specificamente ad alcune categorie di abbonati 2025/26. Nello specifico riguarda i posti UEFA dei settori Poltroncine Rosse e Secondo Rosso Centrale 228, gli abbonati del Primo Arancio Laterale 169 (impattati dai correnti lavori di ristrutturazione dello stadio) e gli abbonati VIP Hospitality Club 1899 nelle formule Pitch Experience e Milanisti Experience. Tali utenti potranno confermare il proprio posto se disponibile o sceglierne uno alternativo.

(Dal 21 luglio alle ore 17:00 al 23 luglio alle ore 10:00): questa finestra è riservata specificamente ad alcune categorie di abbonati 2025/26. Nello specifico riguarda i posti UEFA dei settori Poltroncine Rosse e Secondo Rosso Centrale 228, gli abbonati del Primo Arancio Laterale 169 (impattati dai correnti lavori di ristrutturazione dello stadio) e gli abbonati VIP Hospitality Club 1899 nelle formule Pitch Experience e Milanisti Experience. Tali utenti potranno confermare il proprio posto se disponibile o sceglierne uno alternativo. Fase 3 – Cambio posto 2 (Dal 24 luglio alle ore 15:00 al 27 luglio alle ore 23:59): gli abbonati della stagione 2025/26 che non hanno provveduto al rinnovo nelle precedenti fasi avranno un'ultima finestra per confermare il vecchio posto (se ancora libero) oppure cambiare posto e settore scegliendo tra quelli rimasti a disposizione.

(Dal 24 luglio alle ore 15:00 al 27 luglio alle ore 23:59): gli abbonati della stagione 2025/26 che non hanno provveduto al rinnovo nelle precedenti fasi avranno un'ultima finestra per confermare il vecchio posto (se ancora libero) oppure cambiare posto e settore scegliendo tra quelli rimasti a disposizione. Fase 4 – Vendita libera (Dal 30 luglio alle ore 15:00): si apre l'ultima fase, accessibile liberamente anche a tutti i nuovi abbonati che desiderano tesserarsi per la prima volta.

Debutta la nuova App "MyTickets" e le agevolazioni AIMC

Il concetto creativo che accompagna la campagna di quest'anno poggia su una forte base culturale e meneghina: si ispira infatti all’iconico brano, celebre artista simbolo di Milano e da sempre dichiarata tifosa rossonera. Un tributo che unisce musica, appartenenza e il rito del ritorno allo stadio.La principale rivoluzione della campagna 2026/27 risiede nella scomposizione dell'offerta in due differenti pacchetti, pensati per adattarsi alle diverse abitudini di frequenza dei tifosi:I titoli stagionali possono essere acquistati online sulla piattaforma ufficiale ://acmilan.com, presso la biglietteria fisica di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante a Milano e nei punti vendita del circuito Vivaticket. La vendita è strutturata in quattro momenti distinti:A supporto della digitalizzazione e della semplificazione dei servizi, il Club introduce MyTickets, la nuovissima applicazione ufficiale dedicata in modo esclusivo alla gestione dei titoli di accesso. Attraverso l'app – già disponibile per il download su App Store e Google Play – i tifosi potranno consultare in ogni momento il proprio abbonamento, gestire i cambi di nominativo in modo rapido, accedere direttamente ai tornelli dello stadio e seguire con facilità le finestre di vendita riservate per i match di UEFA Europa League e per le trasferte internazionali.

Un'altra novità assoluta riguarda l'AIMC (Associazione Italiana Milan Club). Per la prima volta, gli iscritti ai Milan Club ufficiali usufruiranno di un prodotto sviluppato appositamente per supportare le dinamiche organizzative dei club. Per loro, i limiti di cessione del titolo si allargano sensibilmente: saranno consentiti infatti fino a 8 cambi nominativo per la formula Classic e fino a 16 cambi per la formula Plus.

Flessibilità, rivendita e tassi di utilizzo

Tariffe speciali: Family, Under, Senior e disabilità

Tribuna Family (Primo Anello Verde) : anche per la stagione 2026/27 una porzione di questo settore viene riservata ai nuclei familiari. Sarà possibile abbinare a un abbonamento a tariffa intera fino a un massimo di tre abbonamenti Under 16. Questi specifici pacchetti Family non sono acquistabili online, ma esclusivamente presso i punti fisici di Casa Milan, lo Store di via Dante e i punti vendita Vivaticket.

: anche per la stagione 2026/27 una porzione di questo settore viene riservata ai nuclei familiari. Sarà possibile abbinare a un abbonamento a tariffa intera fino a un massimo di tre abbonamenti Under 16. Questi specifici pacchetti Family non sono acquistabili online, ma esclusivamente presso i punti fisici di Casa Milan, lo Store di via Dante e i punti vendita Vivaticket. Under 25 e Over 65 : tariffe agevolate speciali sono previste per i giovani Under 25 nei settori del Primo Verde e del Primo Arancio Laterale. Gli Over 65 potranno invece usufruire di sconti dedicati nel Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

: tariffe agevolate speciali sono previste per i giovani Under 25 nei settori del Primo Verde e del Primo Arancio Laterale. Gli Over 65 potranno invece usufruire di sconti dedicati nel Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio. Tifosi con disabilità: l’accesso a San Siro per i tifosi con disabilità e per i rispettivi accompagnatori prevede l'acquisto diretto di biglietti e abbonamenti a tariffa agevolata. La vendita per questa categoria partirà ufficialmente martedì 14 luglio dalle ore 15:00. Il Club invita gli interessati a monitorare costantemente la sezione dedicata del sito ufficiale per verificare tutte le note tecniche e le modalità di acquisto.

Specifiche per il Secondo Blu e Club 1899

Secondo Blu : i tifosi della tifoseria calda situati al Secondo Blu potranno liberamente scegliere tra le due formule di abbonamento (Classic o Plus). Tuttavia, per questo specifico settore non sarà concessa in alcun caso la possibilità di effettuare il cambio nominativo, indipendentemente dal tipo di pacchetto acquistato.

: i tifosi della tifoseria calda situati al Secondo Blu potranno liberamente scegliere tra le due formule di abbonamento (Classic o Plus). Tuttavia, per questo specifico settore non sarà concessa in alcun caso la possibilità di effettuare il cambio nominativo, indipendentemente dal tipo di pacchetto acquistato. Club 1899 (Premium Hospitality): per chi cerca l'esperienza più esclusiva a San Siro, sono disponibili le tessere Club 1899, strutturate sia per aziende e titolari di partita IVA, sia per clienti privati. L'abbonamento Premium garantisce l'accesso alle migliori aree hospitality dell'impianto, servizi di ristorazione dedicati di alto livello e una matchday experience d'élite. I dettagli completi sulle singole aree e i costi sono consultabili direttamente sul portale web dedicato al Club 1899.

Oltre alla cessione standard del posto tramite cambio nominativo (nei limiti di 4 per Classic e 12 per Plus), la società ha predisposto un ulteriore strumento per ottimizzare le presenze allo stadio. In occasione di specifiche e selezionate partite della stagione 2026/27, gli abbonati impossibilitati a recarsi a San Siro potranno usufruire di una piattaforma di rivendita dedicata messa a disposizione dal Club.Il Milan conferma la massima attenzione verso le famiglie e le fasce d'età più giovani o senior attraverso una politica di prezzi dedicati:La campagna definisce infine regole precise per due settori particolari dello stadio: