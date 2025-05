Genoa-Milan, altra stoccata di Pellegatti alla dirigenza: "Ma come fanno a viverla così?"

"Non è stata una grande partita sul piano del gioco, ma le individualità hanno ancora fatto la differenza, tanto che c'è stata una frecciatina di Sérgio Conceicao dopo la partita. Non è in grande forma dialettica, non è contento della sua esperienza e non pare gratificato. A proposito di società il Milan ha fatto trapelare la sola presenza di Geoffrey Moncada e l'assenza di Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic per impegni pregressi. Io vorrei capire i dirigenti del Milan, quando sentono le frecciate come quella di Costacurta, ma non si sentono un pochino a disagio? Quelli che dovrebbero andarci non vanno mai in trasferta o vanno raramente. Io non so come possano vivere vedendola in televisione. Anche perché ai giocatori secondo me fa piacere la presenza dei dirigenti. Già abbiamo un proprietario dall'altra parte dell'oceano, ma almeno i dirigenti che siano presenti. Se poi neanche le frasi sarcastiche di un campione li colpiscono ... Io sono figlio della Lega. La Lega mette i calendari e la mia vita è legata a quelli".