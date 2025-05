Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani, sportivi e non, in edicolanella mattina di oggi, lunedì 5 maggio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ci avviciniamo al rush finale della stagione 2024-2025 e il prossimo passo sarà la sfida al Genoa. Tanto mercato, con il possibile doppio colpo dal Barcellona, oltre alle critiche alla società. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.